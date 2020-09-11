Компания Google систематически совершенствует свои сервисы, повышая удобство их использования. Сетевым информаторам удалось ознакомиться с одной из грядущих функций магазина Google Play — вскоре он обзаведётся возможностью обмена приложениями без подключения к интернету. Кроме того, стало известно о некоторых нововведениях в структуре интерфейса самого сервиса.

После обновления клиента магазина пользователи смогут отправлять скачанные из Google Play приложения на другие Android-устройства в автономном режиме по протоколу P2P без использования сторонних сервисов. Такая возможность может быть полезной при отсутствии быстрого интернет-соединения в текущий момент, сообщает AndroidPolice.

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Как это работает

После выбора приложения, которым необходимо поделиться, Google Play выведет на экран список ближайших устройств, с которыми можно установить соединение. При этом, как и во время использования Nearby Share, сопряжение происходит посредством Bluetooth или NFC, а передача данных — по Wi-Fi.

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Ещё одним нововведением станет переименование страницы магазина "Мои приложения" на "Управление приложениями и устройством" с двумя подразделами: "Обзор" и "Управление". В первом будет представлена информация о приложениях, которые нуждаются в обновлении, ёмкости хранилища, а также отзывы и оценки пользователей. Вкладка "Управление" будет отдельно показывать установленные и неустановленные приложения в библиотеке, и позволит самостоятельно фильтровать их по различным параметрам.

Дата выхода соответствующего апдейта Google Play будет объявлена разработчиками позднее.