Юридическая компания Boies Schiller Flexner подала второй групповой иск против компании Google. Все из-за сбора персональных данных пользователей без их ведома, в том числе непосредственно вопреки желанию пользователя не передавать свои данные компании. Речь идет об иске на 5 миллиардов – по 5000 долларов на каждого пострадавшего пользователя с США.

Среди истцов значатся основные конкуренты Google по цифровому рынку пользовательских данных – компания Facebook, а также такой гигант, как Oracle. Дело было подано в федеральный суд США в Сан-Хосе, сообщает BBC.

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Суть исков

В групповом иске утверждается, что компания без ведома потребителей собирает данные как минимум с 1 июня 2016 года. В целом, претензии к Google имеют две плоскости: сбор данных о пользователе, когда он вручную отключил эту функцию в настройках аккаунта, и сбор данных через Google Chrome в режиме "Инкогнито".

Как известно, один из способов ограничить агрессивные алгоритмы Google в плане рекламы и "корректировки" поисковой выдачи – это запретить сбор, анализ и передачу данных о своих действиях в настройках своего Google-аккаунта. Так делают многие пользователи, которые хотят получать релевантную по конкретным запросам поисковую выдачу, а не "скорректированную" согласно их истории поиска. Также это помогает избежать многомесячной баннерной рекламы условных мебельных магазинов после введения в поиск слова "шкаф".

Если следовать логике поданного искового заявления, Google все равно собирала пользовательские данные, хотя и не особо подавала вид, что знает что-то о своем клиенте. То есть компания "брала свое" с пользовательских сервисов независимо от того, хотел он этого или нет.

Второй вопрос, который послужил поводом для подачи иска – шпионаж за пользователями режима "Инкогнито". Как заявляла сама компания, в этом режиме не сохраняются логины, пароли, история поиска или посещение веб-сайтов. То есть режим позиционировался как частный и безопасный способ создания "одноразового браузера".

Как гласит текст иска, Google и в этом режиме собирала пользовательские данные. Согласовывались ли они с основным аккаунтом Google Chrome – пока неясно.

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Как выявили нарушения

О нарушении стало известно после анализа действий Chrome в режиме "Инкогнито". Так, при открытии вкладки свою работу начинал Google Firebase – стандартный инструмент разработки Google, который незаметно для пользователя парсит его данные. При этом в иске утверждается, что Google использует все собранные Firebase данные для улучшения своих сервисов и поиска, в том числе и собранные с инкогнито-вкладок.

Важно отметить, что сами представители Google признают, что позволяют владельцам сайтов через Google-аналитику парсить пользователей в режиме инкогнито. Это позволяет "улучшить качество услуг со стороны площадок".

Проблема в том, что первый иск был отклонен судом Калифорнии еще в декабре этого года. Смогут ли новые обстоятельства изменить ситуацию, покажет время и судебные заседания.