В конце июня Google запустила бета-тест функции быстрого обмена данными Nearby Sharing. Аналог Apple AirDrop должен был постепенно появиться на ґаджетах миллионов пользователей Android, но неожиданно компания стала ограничивать доступ к функциональности Nearby Sharing без объяснения причин.

Сначала воспользоваться Nearby Sharing могло ограниченное количество пользователей, которые использовали бета-версию пакета Google Play Services, рассказывает 9to5google.

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Уже через четыре недели после начала распространения новой функции владельцы смартфонов стали сообщать о том, что больше не могут активировать Nearby Sharing, поскольку из операционной системы исчезла кнопка "Рядом", с помощью которой можно было организовать поиск устройства приемника.

Google выбросила функцию Nearby Sharing из бета-версии пакета Google Play Services

Единственным упоминанием Nearby Sharing на смартфонах пользователей, успевших протестировать нововведение, осталась иконка в меню быстрого доступа. К сожалению, нажатие на нее никак не влияет на работу функции, которая в настоящее время не функционирует. По слухам, это может означать как отправку технологии на доработку, так и ее "похороны" вслед за рядом других проектов, отмененных корпорацией ранее.

Что говорят в Google

Представители Google не давали официальных комментариев по поводу запуска собственного аналога AirDrop, а также перспектив дальнейшей интеграции функции в прошивку различных устройств. Ожидалось, что Nearby Sharing будет работать со всеми смартфонами, на которых установлена Android 6.0 и новее.