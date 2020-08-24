Ко Дню Независимости Украины Google выпустил новый дудл, которым поздравил украинцев с главным национальным праздником.

Новый дудл от Google ко Дню Независимости Украины – это определенная интерпретация сине-желтого Государственного Флага Украины, в центре которого круг с цветами (синими васильками и желтыми подсолнухами), пишет 24 канал.

В мае, напомним Google поздравил украинцев с Днем вышиванки ярким дудлом

24 августа 2020 года Украина празднует свой двадцать девятый День рождения – именно в этот день, 24 августа, но 1991 года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.