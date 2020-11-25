Корпорация Google решила бороться с выгоранием своих работников. В компании считают, что долгий период удаленной работы мог негативно сказаться на сотрудниках, в частности на балансе личной жизни и работы.

Для этого в Google уже разослали сотрудникам письмо, в котором предложили меры, которые должны противодействовать выгоранию, пишет Inc.

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Также CEO компании Сундар Пичай обратился к сотрудникам с призывом уделять себе больше времени.

Что обещают сотрудникам

Работники Google получат 2 дополнительных выходных на новогодние и рождественские праздники – это будет 18 декабря и в 4 января. Их предложат сотрудникам во всех офисах.

Кроме того, для работников готовят "неделю без совещаний" – это период, на который команды в компании не планируют никаких рабочих встреч или совещаний.

Мы решили провести неделю с 28 декабря 2020 года по 1 января 2021 года официально неделей без совещаний по всей компании,

– написал CEO компании.

Правда, будут исключения для команд, которые работают над жестким дедлайнами, которые закрывают сделки или поддерживают критическую инфраструктуру.

Напомним, что такие опасения в компании небезосновательны. В частности, в Google резко упала производительность разработчиков. В первые месяцы карантина работники демонстрировали очень хорошую работу, потому что был определенный страх. Однако уже летом их мотивация и производительность упала – до -45% по сравнению с их работой в офисе.