Google запустила специальный режим дополненной реальности для просмотра в собственном картографическом сервисе "Google Карты". С его помощью пользователи смогут получать дополнительную информацию об объектах при активации 3D-режима в реальном времени.

Как это работает

Нововведение будет полезным как для пешеходов, так и для пользователей общественного транспорта. При активации функции "Улица в AR-режиме" на панорамных фотографиях локации будут выводиться обозначения с подписями конкретных точек: магазинов, театров или остановок метро, ​​сообщили в Google.

Интересно "Google Карты" для Android получили долгожданную "ночную" тему

Функция "Улицы в AR-режиме" стала эволюционным развитием комбинированной навигации, представленной в 2018 году. В ближайшее время компания планирует дополнить нововведения возможностью передачи геоданных, благодаря чему пользователям будет легче определять, где они находятся, и организовывать встречи. На карте в режиме реального времени будет выводиться информация об актуальном местонахождении друзей с советами по маршруту.

Кроме того, Google вспомнила, что отметки на карте стали значительно более точными, поскольку разработчики существенно улучшили технологию определения геолокации, используя машинное обучение и топографию.

Где будет работать новый AR-режим карт

Новая функция будет доступна в 24 городах мира, среди которых Амстердам, Бангкок, Барселона, Берлин, Будапешт, Дубай, Флоренция, Стамбул, Куала-Лумпур, Киото, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Милан, Мюнхен, Нью-Йорк, Осака, Париж, Прага, Рим, Сан-Франциско, Сидней, Токио, Вена. В дальнейшем Google будет регулярно расширять список.