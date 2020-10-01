Одной из главных тем презентации Google Launch Night In стал звук. Компания представила недорогую Bluetooth колонку Nest Audio.

Устройство имеет тканевую поверхность со всех сторон и представлено в пяти цветах: черный, серый, розовый, зеленый и голубой, сообщает 24 канал.

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Особенности колонки Nest Audio

Спереди колонки располагаются четыре диода оповещений, сзади физическая кнопка для отключения микрофонов, слева сенсорная грань для регулировки громкости. Вес колонки 1,2 кг. Для соединения используется Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 и Chromecast.



Колонка Google Nest Audio / Фото Google

Внутри устройства 4-ядерный процессор Cortex A53, 75 мм вуферы, 19 мм твитеры и три микрофона. Естественно, что колонка получила поддержку фирменного Google Ассистента.

Nest Audio на 75% громче оригинального Google Home и на 50% басистее. Производитель обещает чистый звук независимо от того, что вы слушаете – радио, новости или аудиокниги.

Цена и дата продаж

Продажи колонки стартуют позже, пока только открыты возможности для предварительного заказа гаджета. За предзаказ двух штук одновременно дарят скидку 20 долларов. Что касается цены, то Google Nest Audio обойдется в 99 долларов (2 803 гривны).