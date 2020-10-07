Google представила Web Stories – новый сервис формат продвижения контента сайтов
Компания Google рассказала о новом формате продвижения контента – Web Stories. "Истории" появятся в поисковой выдаче и вкладке Discover мобильных приложений Google.
Корпорация договорилась с 34 изданиями, которые готовят и публикуют свои Web Stories. Новый формат выглядит как миниатюры в стиле журналов – нажатие на них открывает полноэкранный разворот с изображениями или короткими роликами, сообщает 24 канал.
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Google подготовила инструменты для создания "историй" через MakeStories, NewsroomAI и WordPress. Есть и документация для разработки собственного решения по созданию такого рода контента.
Веб-истории в результатах Google поиска позволяют пользователям разворачивать контент на весь экран. Они также могут появляться в Google Картинках, рекомендациях и приложении Google.
Как это работает
Веб-истории могут быть представлены в виде сетки. Когда пользователь вводит запрос, в сетке показываются веб-истории от разных издателей. Если пользователь выполняет поиск по определенному издателю, в сетке видны веб-истории только с его сайта. Показ в виде сетки сейчас доступен только на английском языке и в США.
Web Stories от Google – новый формат для продвижения контента сайтов
В каких странах это работает
Web Stories доступны в США, Индии и Бразилии, в будущем Google распространит инструмент на другие страны и платформы.