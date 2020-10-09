Компания Google представила новую функцию, которая должна надежнее защитить конфиденциальную информацию пользователей. Отныне они получат возможность быстро отреагировать на потенциальную угрозу взлома учетной записи благодаря новому инструменту, доступному в одном из сервисов компании.

Как это работает

Если раньше пользователи получали соответствующие письма при подозрении на несанкционированную авторизацию, то теперь непосредственно в приложении Google будет всплывать сообщение о взломе, сообщает Gizmochina.

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Следовательно, владелец аккаунта сможет сразу заблокировать доступ или добавить IP-адрес злоумышленника в черный список, предотвратив дальнейший взлом.



Пользователь сразу узнает о попытке взлома профиля

Таким образом Google сделала оповещение более оперативным, отказавшись от почтовой рассылки в пользу Push-сообщений. По заявлению представителей компании, сообщения защищены от спуфинга и не могут быть подделаны или перехвачены. Новая функциональность станет доступна некоторым владельцам Android-устройств в ближайшие недели. Начиная со следующего год, предупреждение о взломе станет общедоступным.