Google предупредит пользователей при взломе аккаунта
Компания Google представила новую функцию, которая должна надежнее защитить конфиденциальную информацию пользователей. Отныне они получат возможность быстро отреагировать на потенциальную угрозу взлома учетной записи благодаря новому инструменту, доступному в одном из сервисов компании.
Как это работает
Если раньше пользователи получали соответствующие письма при подозрении на несанкционированную авторизацию, то теперь непосредственно в приложении Google будет всплывать сообщение о взломе, сообщает Gizmochina.
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Следовательно, владелец аккаунта сможет сразу заблокировать доступ или добавить IP-адрес злоумышленника в черный список, предотвратив дальнейший взлом.
Пользователь сразу узнает о попытке взлома профиля
Таким образом Google сделала оповещение более оперативным, отказавшись от почтовой рассылки в пользу Push-сообщений. По заявлению представителей компании, сообщения защищены от спуфинга и не могут быть подделаны или перехвачены. Новая функциональность станет доступна некоторым владельцам Android-устройств в ближайшие недели. Начиная со следующего год, предупреждение о взломе станет общедоступным.