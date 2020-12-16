Компания Google сняла с производства разумную колонку премиум-класса Google Home Max. Последние экземпляры устройства в магазине Google Store были полностью распроданы по скидке.

При этом ранее купленные Home Max и в дальнейшем будут получать поддержку, которая будет включать новые программные обновления и патчи безопасности. Об этом пишет Engadget.

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Что известно

Смарт-колонку Google Home Max начали продавать в октябре 2017 года по цене 400 долларов. С размерами 336,6х190х154,4 миллиметра и весом 5,3 килограмма она была крупнейшим устройством среди всех гаджетов Google Home.

Нынешним владельцам Google Home Max не стоит беспокоиться, поскольку они не увидят никаких изменений. Мы будем продолжать выпускать обновления программного обеспечения и исправления безопасности для устройств Google Home Max. Мы стремимся обеспечить отличный звук и функции домашнего аудио во всех наших продуктах с поддержкой Assistant,

– говорится в сообщении Google.

Благодаря двум 4,5-дюймовым сабвуферам и двум 0,7-дюймовым высокочастотным динамикам Google Home Max по-прежнему остается одним из самых мощных устройств своего класса.

Выход на пенсию Home Max имеет смысл, поскольку сегодня вы можете приобрести по той же цене сразу две колонки Nest, и получить аналогичный, если не лучший, звук.

Гаджет на распродаже предлагался по 179 долларов – 4970 гривен.