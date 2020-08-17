Еще в мае прошлого года правительство США ввело запрет в отношении Huawei на использование сервисов Google для новых устройств. Впоследствии стало известно и о прекращении создания процессоров Kirin на фабриках TSMC. Теперь техногигант столкнулся с новыми сложностями – истек срок очередной временной лицензии на получение апдейтов американской мобильной ОС на фирменных устройствах.

На прошлой неделе закончилось действие временной лицензии, выданной Министерством торговли США, которая позволяла выпускать исправления безопасности и обновления Android на устройствах Huawei, и о продлении действия документа речь не идет, рассказывает Gizchina.

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Что это значит для пользователей гаджетов Huawei

Это означает, что в дальнейшем гаджеты китайского производителя не смогут обновлять систему защиты приложений SafetyNet, что, в свою очередь, может привести к невозможности работы платежных и банковских приложений, а также ряда других приложений и игр.

Ранее Google предоставляла апдейты операционной системы и пакеты фирменных сервисов для устройств Huawei, поступившие в продажу не позднее 16 мая 2019 года. Но по истечении срока лицензии такие гаджеты могут лишиться обновлений GMS (сервисы Google необходимы для работы устройств), хотя сами программы не будут удалены.

Кроме того, отсутствие лицензии может усложнить процесс самостоятельных обновлений, которые должны проходить сертификацию в Google на совместимость с GMS. Ожидается и задержка патчей безопасности, которые обычно рассылаются вендорами заранее и лишь потом попадают в открытый доступ.

Реакция Huawei

Представители китайской компании заявили, что отслеживают ситуацию и оценивают возможные последствия события. Следующей новинкой бренда под управлением Android станет флагманский смартфон Mate 40, анонс которого запланирован на осень текущего года.