С запуском Android 10 компания Google отказалась от традиционной политики выбора названий операционных систем среди различных сладостей. Одна из основных причин – прошлые названия кондитерских изделий и сладостей были понятны в различных регионах мира. Впрочем, похоже компания вернется к "сладким" названиям.

Внутри компании Google продолжает придерживаться сладких названий, сообщает 24 канал. Об этом сообщил вице-президент подразделения Android Дэвид Берк, который подтвердил, что новая версия Android на самом деле имеет внутреннее кодовое имя.

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Выступая в подкасте All About Android, Дэвид Берк подтвердил, что внутри команды разработчиков операционную систему Android 11 называют Red Velvet Cake (торт "Красный бархат"). При этом он уточнил, что это название не будет использоваться официально. Также он добавил, что Android 10 проходила под внутренним кодовым названием Quince Tart. Это тоже название одного из пирогов.

Чего ждать в Android 11

Ожидается, что операционная система Android 11 будет выпущена в финальном состоянии в сентябре этого года. В новой версии Android появится встроенная запись экрана, обновленное меню питания, возможность отмены разрешений приложениям, которые не использовали в течение некоторого времени, повысить чувствительность сенсорного экрана и другие новшества.