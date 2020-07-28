Google анонсировала прокладку подводного волоконно-оптического кабеля, который соединит США с Великобританией и Испанией. Этот проект будет называться в честь Грейс Гоппер – американской ученой, которая разработала первый компилятор для компьютерного языка программирования.

В Google рассказали, что подписали соглашение с американской компанией SubCom, которая специализируется на прокладке подводных кабелей.

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Что нужно знать о проекте

Согласно контракту, все работы по прокладке кабеля между Нью-Йорком, Буди (Великобритания) и Бильбао (Испания) должны быть завершены в 2022 году.

Цель проекта – улучшить устойчивость сети, увеличить пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google, включая Meet, Gmail и Google Cloud и других корпоративных продуктов Google.

Коротко о Grace Hopper subsea cable

Интересная информация про кабель

По проекту длина нового подводного кабеля Google в Великобритании составит 6,25 тысяч километров, в Испании – 6,3 тысячи километров. Кабель будет прокладываться по дну Атлантического океана. Внутри кабеля будут размещены 32 оптических волокна (16 оптоволоконных пар). К тому же в этом проекте будет использоваться Новая оптоволоконная коммутация, которая повысит надежность компонентов, позволяя ИТ-инфраструктуре и элементам связи лучше справляться с перебоями в работе.

Другие подводные кабели Google

По состоянию на сегодня Google уже владеет тремя подводными линиями связи:

кабель Equiano (в честь африканского писателя Олауди Еквиано), соединяющий Португалию (Лиссабон) и ЮАР (Кейптаун) с промежуточным соединением в Нигерии (Лагос);

кабель Curie (в честь первого дважды Нобелевского лауреата по физике и химии Марии Кюри), который проложен от США (Лос-Анджелес) в Чили (Вальпараисо);

кабель Dunant (в честь Анри Дюнана – первого лауреата Нобелевской премии мира), проложен от восточной части США до Франции.

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"Подводный кабель Грейс Гоппер"

Google объяснила, что этим проектом в компании решили еще раз увековечить в истории одного из первых в США специалистов по информатике, ученого и программиста, контр-адмирала ВМФ США Грейс Гоппер. Среди прочего она была одной из создателей первого американского компьютера MARK-I, автор первого в мире компилятора, разработчиком языка программирования COBOL и изобретательницей термина "баг" в его нынешнем понимании.

Кроме этого в честь Грей Гоппер также назвали эсминец, суперкомпьютер Cray XE6 "Hopper", а также учредили именную премию, которую в свое время получили Кнут, Возняк, Столлман, Страуструп и другие разработчики.