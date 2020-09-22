Google разрабатывает устройство с кодовым названием Breeze. Скорее всего, речь о недорогом маршрутизаторе Wi-Fi, который войдет в линейку Google Nest.

Информацию о новом устройстве выяснило интернет-издание 9to5Google. В последних версиях приложений Google Wi-Fi и Google Home специалисты обнаружили упоминания гаджета с кодовым именем Breeze и номером модели GJ2CQ.

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Все предыдущие роутеры Google имеют кодовые имена, связанные с ветром – Whirlwind (вихрь) для OnHub, Mistral (северо-западный ветер, который дует на средиземноморское побережье) для Nest Wifi и Gale (шторм) для Google Wifi.

Внутри программы Google Home нашлась и анимация, которая демонстрирует процесс подключения Breeze: изображение рекомендует подключить маршрутизатор к модему провайдера.

Цена

9to5Google нашли устройства Google Breeze в интернет-магазинах Walmart и Home Depot – там гаджет опубликован с ценником в 99 долларов (2 798 гривен). Для сравнения, Nest Wifi стоит 169 долларов (4 776 гривен).



Wi-Fi адаптер Breeze

Технических подробностей о Breeze нет: Google может их раскрыть на мероприятии Made by Google, которое состоится 30 сентября.