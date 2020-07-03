При работе в браузере с несколькими вкладками неудивительно случайно закрыть одну из них. В лучшем случае содержимое страницы при этом придется загружать повторно, а в худшем – пропадут все несохраненные данные в форме ввода. Чтобы решить эту проблему, Google анонсировала новую функцию для десктопной версии Chrome, которая позволит быстро вернуть вкладку в исходное состояние без потери данных.

Описание технологии ClosedTabCache появилось в официальном документе, опубликованном разработчиками компании.

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Как это будет работать

Механизм действия функции заключается в кратковременном сохранении кэша каждой вкладки – при повторном открытии в течение нескольких секунд все данные будут полностью восстановлены.

"Мы активно работаем над созданием функции BackForwardCache для Chrome. Этот кэш сделает навигацию вперед и назад мгновенной. Основным сценарием использования станет восстановление данных вскоре после случайного закрытия вкладки", – отмечается в документе.

Когда появится обновление

Тестирование функции ClosedTabCache начнется через несколько недель в составе бета-версий Chrome. О дате релиза новой функции и ее доступности в других браузерах на базе движка Chromium разработчики не сообщают.