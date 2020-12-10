Расширения для Google Chrome позволяют улучшить функциональность браузера, но при этом немало полезных надстроек имеют доступ к личным данным пользователя, который даже не подозревает об этом. Чтобы исправить эту ситуацию, компания объявила об изменении политики публикации аддонов, которая станет более открытой в отношении приватности.

В 2021 году поисковый гигант изменит способ доступа расширений к данным браузера, а их разработчики не смогут бесконтрольно распоряжаться собранной информацией, сообщает Android Headlines.

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Как это будет работать

Пользователи получат возможность вручную предоставлять расширению разрешение на доступ к данным отдельных доменов, а не только ко всем посещаемым веб-сайтам, как это реализовано сейчас.

Кроме того, Google введет ряд новых требований к разработчикам, включая запрет на продажу или передачу данных пользователей для отображения персонализированной рекламы или проверки кредитоспособности.

Начиная с 18 января в интернет-магазине Chrome в описании каждого расширения будет отображаться информация о том, подтвердил ли его создатель, что оно соответствует указанным критериям.