Национальное управление по трудовым отношениям США обвинило корпорацию Google в нарушении трудового законодательства. Корпорация отслеживала планы сотрудников выходить на митинги, а потом их уволила.

Это случилось еще в 2019 году, когда Google уволила сотрудниц Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс, сообщает The Guardian.

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Тогда эти работницы протестовали против сотрудничества с консалтинговой фирмой IRI Consultants. В частности, Берланд призвала сотрудников протестовать, а Спирс создала всплывающее окно, которое рассказывает о законности протестов, при открытии сайта IRI Consultants.

Обоих работниц уволили, обвинив Спирс в нарушении политики безопасности.

Критика корпорации

При этом Национальное управление по трудовым отношениям заявляет, что это не первый такой случай. Ранее Google, якобы, увольняла и даже угрожала сотрудникам, чтобы "подавить активизм на рабочем месте".

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Так, корпорация встраивала в браузеры Chrome расширение, которое предупреждало руководителей, если в календаре появляется событие с арендой более 10 переговорок или более 100 участниками. Об этом рассказали сотрудники Google в октябре 2019 года. По их словам, компания отслеживала их активность и предотвращала организацию митингов.

Напомним, массовые протесты в Google начались в 2018 году. В частности, некоторые работники покидали офисы в рабочее время, протестуя против домогательств на рабочем месте.