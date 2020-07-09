Несмотря на выпуск уже двух предыдущих сборников Android 11 компания Google не спешит с объявлением даты релиза финальной версии мобильной операционки. Впрочем, разработчики уже помогают использовать подсказку – пусть и непреднамеренно.

День анонса стабильной ревизии "зеленого робота" случайно засветился в ходе онлайн-конференции Hey Google Smart Home на одном из слайдов, сообщает androidauthority.

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Когда представят Android 11

Согласно утечке, финальная версия Android 11 будет представлена ​​8 сентября 2020 года. Именно эта дата указана на слайде со списком действий, которые должны сделать производители устройств для умного дома, чтобы подготовиться к запуску ОС. Учитывая то, что предварительная сборка вышла 3 сентября прошлого года, указанная дата выглядит правдоподобно.

На одном из слайдов засветили возможную дату анонса Android 11

Примечательно, что после публикации записи мероприятия доступ к видео на YouTube был ограничен, а представители компании заявили журналистам, что дата выхода операционной системы еще окончательно не определена.

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Ожидается, что первыми полноценный апдейт до Android 11 получат смартфоны линейки Google Pixel, а позже станут известны и дорожные карты других вендоров по обновлению различных моделей гаджетов.