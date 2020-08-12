В Google хотят заменить дорогие сейсмометры девайсами под управлением Android. Установленные в них акселерометры очень чуткие к сейсмическим колебаниям – они способны распознать самую слабую первую и вторую более сильную волны из эпицентра землетрясения.

Как это будет работать

Применяя фирменные алгоритмы, Google сможет собирать данные тысяч устройств, обработать их, после чего убедиться, что землетрясение действительно произошло – далее пользователи получат уведомление, рассказывает The Verge.

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Такая система позволит определить эпицентр и магнитуду землетрясения – в будущем она станет частью сервисов Google.

Кроме того, Google планирует отслеживать локальные поисковые запросы пользователей о землетрясениях. Если новый сервис окажется точным, компания начнет рассылать предупреждения на территориях, где нет собственных сейсмометров и систем оповещения.

Развитие сервиса

На первом этапе планируется сотрудничество с Геологической службой США и Управлением экстренных служб Калифорнии – пользователи будут получать предупреждения, которые генерирует сервис ShakeAlert, который использует данные сейсмометров. Когда сейсмическая система Google на основе данных со смартфонов будет запущена повсюду, не сообщается.