21 июня отмечают День отца. По случаю праздника компания Google создала оригинальный дудл.

Дети могут создать открытку

С помощью дудла можно создать оригинальную открытку и сразу послать ее – через Твиттер, Фейсбук или электронную почту.

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Приветствие можно виртуально украсить – сердечками, пуговицами, цветами, ракушками. Варианты должны понравиться, как сыновьям, так и дочерям, которые хотят поздравить своих пап.



Можно создать открытку с помощью дудла / Скриншот Google



Созданное поздравления можно сразу отправить / Скриншот Google

Когда в Украине празднуют День отца?