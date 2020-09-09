Как и ожидалось, представленная сегодня Android 11 не получила сладкой приставки в названии. Впрочем, разработчики не забыли о многолетней традиции. Вскоре после релиза стало известно, что создатели операционки все же оставили пользователям фирменную пасхалку.

Поэтому новый Android все же получил неофициальное название сладкого десерта, более того, пользователи получили возможность самостоятельно приготовить его, сообщает 9to5google.

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Стоит отметить, что для просмотра скрытого послания разработчиков можно использовать смартфон с любой версией ОС. Достаточно перейти по опубликованной командой Google ссылке, чтобы увидеть 3D-модель официальной статуи, посвященной Android 11. Позже ее физическое воплощение будет установлено в Маунтин-Вью, как и в случае с предыдущими версиями операционки.



Пасхалка со статуей Android 11

Как увидеть рецепт

При просмотре зеленый логотип Android будет скрываться и появляться в разных местах вокруг статуи. 3D-модель также получила несколько дополнений – на обратной стороне одной из единиц числа 11 выгравирован перечень функций, которые вошли в новую сборку ОС, а на боковой грани пьедестала – листок с рецептом торта Red Velvet ("Красный бархат") – именно так, по слухам, могла бы называться новая версия ОС в соответствии со старыми традициями компании.



Рецепт скрыт на боковой грани виртуальной статуи