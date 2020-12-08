Google расширит поддержку своего игрового облачного сервиса Stadia. До этого Google Stadia был доступен в 12 европейских странах, а также в Канаде и США.

7 декабря Stadia запустили в восьми европейских странах: Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. Об этом пишет Google Blog.

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Что известно

Новые пользователи получат бесплатный месяц подписки Stadia Pro, что открывает доступ к таким играм, как:

Hitman 2,

Hello Neighbor: Secret Neighbor,

Into the Breach,

Kine,

Monster Jam Steel Titans,

Everspace.

Кроме того, пользователи также получат доступ к эксклюзивам Splash Damage's Outcasters и Uppercut Games' Submerged: Hidden Depths. По окончании пробного периода пользователь по желанию сможет продлить подписку на облачный игровой сервис за 10 евро в месяц.

Google расширил доступ к своей платформе за три дня до релиза Cyberpunk 2077, который появится в Stadia 10 декабря 2020 года, как и на других заявленных игровых платформах.