Google расширяет охват облачного игрового сервиса Stadia: список новых стран
Google расширит поддержку своего игрового облачного сервиса Stadia. До этого Google Stadia был доступен в 12 европейских странах, а также в Канаде и США.
7 декабря Stadia запустили в восьми европейских странах: Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. Об этом пишет Google Blog.
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Что известно
Новые пользователи получат бесплатный месяц подписки Stadia Pro, что открывает доступ к таким играм, как:
- Hitman 2,
- Hello Neighbor: Secret Neighbor,
- Into the Breach,
- Kine,
- Monster Jam Steel Titans,
- Everspace.
Кроме того, пользователи также получат доступ к эксклюзивам Splash Damage's Outcasters и Uppercut Games' Submerged: Hidden Depths. По окончании пробного периода пользователь по желанию сможет продлить подписку на облачный игровой сервис за 10 евро в месяц.
Google расширил доступ к своей платформе за три дня до релиза Cyberpunk 2077, который появится в Stadia 10 декабря 2020 года, как и на других заявленных игровых платформах.
Что такое Stadia?Это облачный игровой сервис, которым управляет Google. Он позволяет запускать игры даже на слабых компьютерах, поскольку основную нагрузку берет на себя сервер компании. Проект может передавать игры с разрешением в 4К при 60 кадрах в секунду с поддержкой HDR, при условии использования быстрого интернет соединения. Он доступен через веб-браузер Google Chrome на компьютерах, через смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры, цифровые медиаплееры и Chromecast.
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