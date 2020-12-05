Картографический сервис Google Карты получил обновление, благодаря которому теперь можно делать фотографии для Street View, используя телефон. Владельцы Android-устройств, совместимых с по ARCore, теперь могут снимать фото и публиковать их в Google Street View.

Изначально Google дала возможность подавать заявки пользователям из Торонто, Нью-Йорка, Остина, а также Нигерии, Индонезии и Коста-Рики. Вскоре эта функция будет доступна и для других регионов, пишет The Verge.

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Что известно

Google сможет использовать контент, который загружают люди, если у нее не будет собственных изображений для Street View на определенной территории.

Хотя наши собственные Street View трекеры и автомобили собрали более 170 миллиардов изображений, проехав 16 миллионов километров по всей планете, как и раньше есть много не нанесенных на карту частей мира,

- отметил Стаффорд Марквардт, менеджер по продукту Google Maps Street View.

Размещенные пользователями фотографии будут отображаться в Street View в виде пунктирных синих линий.



Новая функция в Street View / Фото Googel The Verge

Бета-функция тестировалась в течение нескольких месяцев. В прошлом пользователи тоже могли отправлять изображения для Street View, но для них нужна специальная камера с обзором на 360 градусов.

Благодаря новой функции появляется возможность использования Street View для многих труднодоступных мест, где не бывали автомобили и трекеры Google Street View.