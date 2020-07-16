Компания Google обновила дизайн и добавила несколько интересных функций в свой почтовый клиент Gmail. Правда, обновленную почту пока получат только пользователей G Suite.

Как сказано в блоге Google, изменения коснулись как веб-версии, так и фирменного приложения для Android и iOS.

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Что нового

Gmail получил глубокую интеграцию с сервисами Google Meet (групповые звонки), Google Chat (переписка), Google Rooms (групповые сообщения) и Google Docs. Все эти ресурсы будут отображаться в нижней панели.

Еще одно нововведение – функция Do Not Disturb (не беспокоить), которая будет отключать сообщения одновременно во всех сервисах.

Обновленный вид Gmail: видео

Когда заработает обновление

Обновленный почтовый сервис Gmail сейчас уже доступен для пользователей G Suite. А вот когда увидят обновленный дизайн все пользователи сервиса – информации пока нет.