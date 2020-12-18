С Google Translate случился очередной казус. Сейчас при переводе с английского фразу "Thank you, Mr President" (Спасибо, господин президент) на русский можно получить перевод "Спасибо, Владимир Владимирович".

Очевидно, что это намек на президента России Владимира Путина. При этом в пресс-служба Google заявили, что уже исправляют этот сбой, пишет gazeta.ru.

"Спасибо пользователям, обратили внимание на эту неточность. Мы работаем над тем, что исправить ее", – заявили в пресс-службе компании.

Курьезный перевод / Скриншот

Как так случилось

В пресс-службе Google также объяснили, что Google Translate работает на основе изучения примеров перевода в интернете. Конечно, некоторые из этих шаблонов могут исказить ошибочный перевод в системе.

Google призывает пользователей помогать улучшать перевод. Приобщиться может каждый желающий. Для этого после при переводе пользователь может нажать на иконку "ручки" и предложить свой вариант.



Как редактировать Google Translate / Скриншот

После этого предложенный вариант проверяют участники Translate Contribute (в сообщество тоже может приобщиться каждый желающий). Перевод, многие пользователи отметили как "правильный", появляются в Google Переводчике.

Кстати, ранее красноречивый курьез устроили в Переводчике украинские пользователи. Тогда "Российская Федерация" переводится на украинский как "Мордор".