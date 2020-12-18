Google Translate переводит Mr President как "Владимир Владимирович": как это случилось
С Google Translate случился очередной казус. Сейчас при переводе с английского фразу "Thank you, Mr President" (Спасибо, господин президент) на русский можно получить перевод "Спасибо, Владимир Владимирович".
Очевидно, что это намек на президента России Владимира Путина. При этом в пресс-служба Google заявили, что уже исправляют этот сбой, пишет gazeta.ru.
"Спасибо пользователям, обратили внимание на эту неточность. Мы работаем над тем, что исправить ее", – заявили в пресс-службе компании.
Курьезный перевод / Скриншот
Как так случилось
В пресс-службе Google также объяснили, что Google Translate работает на основе изучения примеров перевода в интернете. Конечно, некоторые из этих шаблонов могут исказить ошибочный перевод в системе.
Google призывает пользователей помогать улучшать перевод. Приобщиться может каждый желающий. Для этого после при переводе пользователь может нажать на иконку "ручки" и предложить свой вариант.
Как редактировать Google Translate / Скриншот
После этого предложенный вариант проверяют участники Translate Contribute (в сообщество тоже может приобщиться каждый желающий). Перевод, многие пользователи отметили как "правильный", появляются в Google Переводчике.
Кстати, ранее красноречивый курьез устроили в Переводчике украинские пользователи. Тогда "Российская Федерация" переводится на украинский как "Мордор".
Это уже редактирование Google Translate украинских пользователей / Скриншот
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