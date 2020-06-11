Первенство TikTok среди популярных приложений оказалось под угрозой. Популярное приложение почти обошла новая программа под названием Zynn, которая выбрала экзотический способ привлечения аудитории. Однако радость Zynn, которая начала опережать Tik Tok, было недолгой – ее удалили из Google Play. Рассказываем почему это произошло.

Приложение Zynn почти полностью копировал программу TikTok, сообщает FT. По сути Zynn – это программа, которая позволяет пользователям загружать и публиковать короткие видео. Однако Zynn обладает очень особой отличием – приложение платит пользователям за их видеозаписи. Именно это и позволило приложению стремительно набрать популярность так что за май Zynn по скачиванию перегнал TikTok.

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Стоит сразу отметить, что причиной удаления Zynn с Google Play стало не копирование конкурента, а видео пользователей, которые были фактически похищены с различных платформ (в том числе и TikTok) и опубликованы в Zynn без разрешения авторов.

Реакция создателей Zynn

Сразу же после удаления из магазина Google разработчики Zynn пообещали исправить недостаток, отметив, что "у приложения нет технологического возможностей определить, были ли видео, загруженные пользователями, скопированы из других источников". Однако создатели платформы сразу создали страницу, где авторы оригинальных видео могут пожаловаться, если найдут свое видео на сервисе.

Вместе с тем неизвестно, удовлетворит ли такой ход китайских разработчиков Google.

Как работает Zynn

Как уже ранее отмечалось, приложение имеет одно особое отличие от того же TikTok. Zynn платил пользователям вознаграждение за загруженные видео. Сервис работает по похожей схеме с финансовой пирамидой: регистрируешься в Zynn – получаешь доллар, хочешь заработать больше – зови друзей.

Таким образом некоторые пользователи зарабатывали по несколько сотен долларов в день, а аудитория приложения росла бешеными темпами. Впрочем, сможет ли приложение победно функционировать дальше – непонятно. Вместе с тем, в магазине App Store приложение присутствует, по крайней мере пока.

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Что известно о Zynn?

Китайский стартап Kuaishou запустил Zynn в мае. Приложение стало популярным в США на телефонах Android и iPhone. Он почти полностью копирует TikTok и платит пользователям. Новые пользователи зарабатывают 1 доллар за регистрацию и больше, если продолжают смотреть видео. За каждого нового пользователя, который загружает программу и начинает смотреть видео по их рекомендации, они получают до 20 долларов.