Google сообщила о намерении удалить учетные записи пользователей, которые были неактивны в течение последних двух лет. Новая политика вступит в силу 1 июня 2021 года.

Пользователи, которые не заходили в Gmail, Google Drive или Google Photos более двух лет, потеряют свой контент на серверах компании. Также подтвердили, что если пользователь превысит 15 ГБ облачного пространства и не оплатит дополнительное пространство в течение двух лет, Google также имеет право удалить контент в Gmail, Google Диске и Google Фото, пишет gizchina.

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Что известно

После 1 июня 2021 года если у пользователей есть неиспользуемые сервисы или же превышения лимита свободного места, Google будет заранее отправлять сообщения по электронной почте о будущем удаление учетной записи.

Уточняется, что данные изменения не коснутся пользователей Google Workspace Suite G Education Edition и G Suit Non-profit Edition.

Самый простой способ сохранить вашу учетную запись Google активной – это регулярно получать доступ к таким сервисам, как Gmail, через смартфон или компьютер.