Вскоре после скандала, развернувшегося вокруг монетизации популярного шутера Fortnite, руководство Google объявило о предстоящих изменениях политики публикации Android-приложений для сторонних разработчиков. Компания сообщила, что в 2021 году ее фирменная мобильная ОС станет более открытой, а у владельцев смартфонов появится возможность сменить магазин приложений по умолчанию.

В официальном блоге Google появилась публикация, в которой американская компания напомнила, что владельцы устройств на Android всегда могли выбирать программы, которые будут использоваться системой по умолчанию.

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Теперь же создатели "зеленого робота" планируют реализовать такую схему и для сторонних магазинов – в Android 12 появится возможность выбора платформы, которая будет открываться автоматически при открытии ссылок на приложения и игры.

Почему Google позволит менять магазин приложений

Сегодня единственный основной магазин платформы – Google Play, доступный на большинстве Android-гаджетов. Цель Google заключается не только в том, чтобы предоставить владельцам смартфонов свободу выбора, но и обеспечить их необходимым уровнем защиты. Ожидается, что возможность установки магазина по умолчанию станет одним из ключевых нововведений Android 12.

Обновленные правила Google Play

Одновременно Google уточнила формулировку правил Google Play, которые регламентируют использование биллинговой системы компании для совершения внутренних покупок. С 30 сентября 2021 года платить комиссию с каждой цифровой покупки внутри приложения будут в том числе стриминговые сервисы типа Spotify и Netflix.

Сейчас оплата услуг для этих сервисов осуществляется непосредственно через кредитную карту. В корпорации отметили, что биллинг Google Play уже используют 97% приложений, в которых реализуются цифровые товары.