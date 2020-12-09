Google упростит менеджер паролей Chrome: что изменится
Год назад Chrome научился вводить платежные данные без включенной услуги синхронизации устройств. Достаточно авторизоваться в браузере, и он введет на сайте данные, предварительно сохраненные в Google Account. Теперь Google еще больше облегчит автоматический ввод конфиденциальной информации, среди которой и пароли на сайтах.
Как сказано в официальном блоге разработчиков, версия Chrome на Android совсем скоро предоставит возможность авторизоваться в браузере одним щелчком мыши под любым профилем, который вы ранее использовали на устройстве.
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Оплата в интернете
После авторизации в браузере пользователь получает быстрый доступ к платежным реквизитам, которые хранятся в этом аккаунте Google. Нужно только указать CVV карты или подтвердить свою личность с помощью биометрии. Также можно использовать новую карту и хранить ее данные на этом аккаунте.
Пароли
Google также упрощает доступ к паролям и их сохранение в Google Account. В ближайшем будущем Chrome сможет автоматически вводить пароли, которые вы сохранили в своей учетной записи – снова даже без синхронизации браузеров.
При сохранении пароля Chrome предложит выбор: сохранить его локально в устройстве или в Google Account. Если пользователь выберет второй вариант – пароли станут доступны на всех устройствах.
При сохранении пароля пользователь сможет выбрать учетную запись и устройство
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