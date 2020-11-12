Вскоре после первого намека на появление платных функций в сервисе "Google Фото" компания изменила политику хранения пользовательских фотографий в облаке. Теперь владельцам Android-гаджетов придется следить за объемом своей галереи – или заплатить за расширение доступного пространства.

По заявлению службы поддержки Google, уже с 1 июня 2021 года синхронизированный с облачным хранилищем медиаконтент, а также файлы документов, созданных с помощью сервисов компании, будут зачисляться в рамках лимита на 15 ГБ данных в "Google Диске", предоставляемой владельцам учетных записей бесплатно .

К теме Google Фото разрабатывает новые функции: они могут быть платными

Если у меня уже более 15 ГБ данных на диске?

Нововведение не коснется только загруженных до указанной даты материалов в "высоком качестве" (сжатые до 16 Мп снимки и видео с разрешением не более 1080p).



Google Photo существенно сократит объем хранилища для фотографий

Как увеличить хранилище

Чтобы увеличить объем хранилища, пользователям будет предложено тарифный план Google One. Да, 100 ГБ дополнительного дискового пространства на сервере компании обойдутся владельцам Android-гаджетов примерно в 500 гривен в год при одноразовой оплате, или примерно 50 гривен в месяц при периодическом выставлении счета. Исключением станут владельцы смартфонов семейства Google Pixel – для них ограничений по объему хранения файлов в облаке предусмотрено не будет.

Почему Google уменьшила объем хранилища

Изменение политики в отношении сервиса компания объясняет растущим объемом данных, которые сохраняются – при этом Google указывает, что и так предлагает втрое больше бесплатного объема по сравнению с Apple iCloud.

Сегодня в Google Фото хранится более 4 триллиона фотографий, и каждую неделю загружается 28 миллиардов новых фотографий и видео. Поскольку многие из вас полагаются на Google Фото для хранения своих воспоминаний, важно, чтобы это был не только отличный продукт, но и продолжал удовлетворять ваши потребности в долгосрочной перспективе,

– говорится в заявлении компании.

Интересно "Google Диск" получит новую полезную офлайн-функцию

Новые функции

Еще одним нововведением станет удаление всех данных учетной записи, если пользователь не заходил в него более двух лет. Также компания добавляет новый инструмент управления хранилищем в Google Фото – упрощенный поиск и удаление фотографий.