Google ведет методическую работу по улучшению производительности своего браузера. В очередном обновлении Chrome компания пообещала ускорить загрузку страниц на 10%, улучшить навигацию по вкладкам на разных платформах и добавить кое-что новенькое.

Так, в приложении появится ряд нововведений, включая совместное использование страниц по QR-коду и возможность редактировать PDF-файлы непосредственно в окне браузера, рассказывает Tech Crunch.

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Группировка вкладок

Одно из анонсированных новшеств ориентировано на пользователей, работающих с большим количеством открытых вкладок. Теперь их можно объединять в группы, присваивая им индивидуальные названия и разворачивая при необходимости. Эта функция уже вышла из стадии бета-тестирования и стала общедоступной.

Вкладки на сенсорных устройствах​

Для устройств с сенсорным экраном Google переработала интерфейс вкладок, сделав их больше. Такая возможность позволяет быстро организовывать и скрывать вкладки, а также легче просматривать. Кроме того, в Chrome теперь можно редактировать и сохранять PDF-файлы, а при повторном их открытии пользователь сможет продолжить работу с того места, на котором остановился.

Упрощенная отправка ссылок​

Владельцы Android-гаджетов вскоре получат функцию упрощенного обмена URL-адресами, что позволяет быстро делиться ссылками. Также можно будет распечатать страницу или создать QR-код для сканирования или загрузки. Такая возможность появится и в десктопной версии Chrome – она должна использоваться с помощью нового значка QR в адресной строке браузера. Кроме того, разработчики заявляют о подготовке модификации двигателя приложения для ускорения загрузки страниц на 10%.

Когда ждать обновления

Некоторые из анонсированных функций вскоре появятся в версии Chrome 85 уже 26 августа. В списке готовящихся изменений также: снижение потребления ресурсов фоновыми вкладками, переход приложения на 64-разрядную версию на платформе Android, а также функция открытия файла в отдельной вкладке вместо текущей при перетаскивании в окно браузера.