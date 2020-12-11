Компания Google добавила в свои сервисы опцию по ограничению показов рекламы алкоголя и азартных игр. Но пока только в США.

Первым сервисом, в котором появится новая функция станет YouTube. Она уже доступна пользователям в США. Когда появится в других странах, не уточняется. Об этом пишет Search Engine Land.

Интересно Tinder для программистов: разработали сервис знакомств, где можно свайпать код

Что известно

Включить опцию можно будет в настройках рекламы. Коснется она только тех стран, где такая реклама разрешена.

"Мы слышали отзывы о том, что некоторые люди предпочитают ограничивать рекламу в определенных категориях, таких как алкоголь, поэтому сегодня мы запускаем новый элемент управления в настройках рекламы, что позволяет людям видеть меньше рекламы алкоголя, а азартные игры – дополнительная опция, – пишет Элайджа Лоуал, представитель глобальной коммуникации и общественных дел Google, в заметке в блоге.

Для создания этой опции Google работал с Международным альянсом за ответственное употребление алкоголя, в состав которого входят производители, пива, вина и спиртных напитков.

Участники Ассоциации полны решимости дать людям больший контроль над тем, видят ли они рекламу алкогольной продукции в интернете. Уважение личных предпочтений и признание различий в культуре требует чуткости, поэтому мы надеемся, что это партнерство станет началом чего-то нового,

– заявил гендиректор Альянса Генри Эшворт.

В Google отмечают, что опция предусматривает уменьшение числа объявлений, а не полное исключение. Источник отмечает, что полностью ограничить показ рекламы этих категорий практически невозможно.