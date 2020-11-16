В следующем году Google прекратит поддержку Expeditions – приложения, которое позволяет осуществлять образовательные VR-туры. Большинство контента перенесут в приложение Art & Culture.

Сообщение о прекращении работы Expeditions было опубликовано в блоге разработчиков Google.

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Что известно

Этот шаг направлен на то, чтобы сделать виртуальные образовательные туры более доступными для студентов и преподавателей. Приложение Expeditions будет закрыто навсегда в следующем году 30 июня.

Google запустила Expeditions в 2015 году на волне популярности решений для виртуальной реальности, в том числе на основе смартфонов – VR-Cardboard. Сервис позволяет посещать сотни мест, таких как музеи, галереи, памятники архитектуры и прочее. Таким образом можно изучать достопримечательности, плавать рядом с акулами выйти в открытый космос.

Смотрите демонстрацию работы сервиса: видео

Существующие VR-туры из экспедиций будут перенесены в Google Arts & Culture, чтобы исследователи могли продолжать открывать их бесплатно в будущем.