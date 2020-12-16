Корпорация Google планирует пополнить список фирменных комплектующих новым фитнес-трекером. Интересно, что большинство производителей старается увеличивать размеры дисплеев на трекерах, при этом новая разработка Google будет вообще без экрана.

Данные о будущей новинке появились в базе данных агентства по сертификации Управления по патентам и товарным знакам США (USTPO), сообщает 91mobiles.

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Что известно

Как свидетельствуют изображения, что просочились в сеть, новый девайс от Google получит стандартный для подобных фитнес-браслетов набор датчиков по мониторингу здоровья, тренировки и сна.

Единственным существенным отличием станет отсутствие экрана на внешней стороне корпуса.



Фитнес-трекер Google / Фото 91mobiles.com Фитнес-трекер Google / Фото 91mobiles.com

Поэтому пользователь будет взаимодействовать с фитнес-трекером через мобильное приложение и голосовые команды. Кроме того, ранее Google демонстрировала технологию управления гаджетами с помощью жестов, поэтому возможно именно в фитнес-трекере будет реализована эта функция. По слухам, на рынок устройство выйдет в комплекте с магнитным зарядным устройством

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Название, подробные спецификации, а также дата выхода новинки от Google пока неизвестны.