Компания Google заблокировала ручную установку своих приложений на смартфонах Huawei с процессором Kirin. Об этом сообщают пользователи.

В чем дело

При попытке установить заранее загруженный APK-файл программы появляется сообщение об ошибке. Ранее подобных трудностей не было – приложения Google в большинстве случаев можно было установить вручную, сообщает 24 канал.

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Один из пользователей рассказал, что попытка установки последней версии приложения Google Maps завершилась ошибкой. В доказательство он предоставил скриншот, на котором сказано следующее: "это приложение несовместимо с CPU вашего устройства". Такая ошибка наблюдалась на смартфонах Huawei P40, P30 и P20. При этом старые версии Google Maps пока еще ставятся на смартфоны Huawei без проблем.



Скриншот с сообщением о проблеме

Сейчас из-за санкций со стороны США все новые смартфоны Huawei поставляются без предустановленных программ и сервисов Google, и с каждым разом обходить эти ограничения становится все труднее.