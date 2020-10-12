Холдинг Alphabet, владелец Google и SoftBank, объявил об успешном тестировании гигантского дрона, который работает на солнечной энергии и летит на высоте 19 километров. Задачей дрона будет раздача интернета над территориями, где он будет пролетать.

Несколько лет назад японская компания HAPS Mobile рассказала о концепции дрона на солнечной энергии, который раздает интернет из верхних слоев атмосферы. Спустя годы тестирования и разработок Alphabet в партнерстве с SoftBank объявили об успешном запуске первого беспилотника, способного обеспечить стабильным интернетом абонентов на земле, сообщает The Verge.

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Возможности дрона

Sunglider, ранее известный как HAWK30, создан усилиями нескольких крупных корпораций. Сам дрон построен HAPS Mobile, а стартап Loon обеспечивает связь. Ранее эта компания, принадлежащая Alphabet, отличилась раздачей интернета с помощью воздушных шаров. Также в эксперименте участвовал один из "отцов" интернета – Винтон Серф.

Дрон Sunglider:

Sunglider является гигантской конструкцией с крылом 78 метров в поперечнике. Он получает питание благодаря солнечным панелям и может находиться в воздухе несколько месяцев. В движение дрон приводится десятью винтами, а движется он со скоростью 110 км/ч в стратосфере на высоте 19 километров.

Тест полета Sunglider в стратосфере, видео:

Аппарат отличается высокой выносливостью, выдерживая скорость ветра более 30 метров в секунду и температуру до -73 градусов по Цельсию. Первыми протестировали технологию руководители компаний, участвующие в проекте. Они совершили звонок, отметив, что он был стабилен и с низкой задержкой. Более точных сведений в отношении географии проекта и деталей пока нет.