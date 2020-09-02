Google запустил программу для украинских и белорусских стартапов
Компания Google запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy. Она ориентирована на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси. Набор на программу уже начат.
Информация о наборе на официальном блоге Google-Украина. Эта программа должна помочь стартапам ускорить развитие своего бизнеса.
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Подробнее о программе
Growth Academy – это онлайн-программа, которая продлится с сентября по декабрь 2020 года. Участники пройдут учебный цикл в следующих темах:
- Развитие
- Рост
- Монетизация.
Обучение будет проходить на английском языке. Студенты смогут прослушать вебинары с выступлениями экспертов, а также получат индивидуальные консультации со спикерами и специалистами Google.
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Требования к стартапов
- Они должны вести бизнес из Украины или Беларуси;
- Проекты должны работать над разработкой мобильных приложений;
- Важно, что работать участники будут над неигровыми приложениями: также они обязаны иметь готовый прототип (первую версию);
- Приложение должно быть загружено в App Store/Play Store/Test Flight (загруженное приложение должно иметь рейтинг не ниже 4 звезд).