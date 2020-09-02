Компания Google запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy. Она ориентирована на разработчиков мобильных приложений из Украины и Беларуси. Набор на программу уже начат.

Информация о наборе на официальном блоге Google-Украина. Эта программа должна помочь стартапам ускорить развитие своего бизнеса.

Важно Украинскую компанию SoftServe атаковали хакеры

Подробнее о программе

Growth Academy – это онлайн-программа, которая продлится с сентября по декабрь 2020 года. Участники пройдут учебный цикл в следующих темах:

Развитие

Рост

Монетизация.

Обучение будет проходить на английском языке. Студенты смогут прослушать вебинары с выступлениями экспертов, а также получат индивидуальные консультации со спикерами и специалистами Google.

Интересно Стартап превращает любой велосипед в электрический за несколько минут: видео

Требования к стартапов