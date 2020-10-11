Компания Google представила обновление для сервиса Google Art & Culture, благодаря которому пользователи смогут обработать фотографии таким образом, словно они нарисованы знаменитыми художниками. Испытать новые фильтры и получить портрет, "нарисованный" рукой Ван Гога, уже сейчас может любой пользователь.

Как это работает

Во время обработки используются алгоритмы 3D-преобразования для получения максимально реалистичного соответствия оригинальному полотну, рассказали в Google. Лицо пользователя проходит необходимое преобразование, после чего помещается на портрет. При этом краски и стилистика сохраняются таким образом, что складывается впечатление, будто перед глазами настоящая картина.

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Пользователи могут сделать селфи в стиле Ван Гога

Впервые фильтры Art Selfie в приложении Google Art & Culture появились еще в 2018 году. Сервис предлагал благодаря селфи найти портрет или картину классика, используя алгоритмы нейронных сетей. Еще на ранней стадии тестирования сервиса пользователи загрузили более 78 миллионов фотографий. Приложение Google Arts & Culture позволяет ознакомиться с произведениями искусства, которые находятся во всемирно известных музеях, прямо со смартфона.

Все фильтры доступны в приложении Google Art & Culture . Скачать его можно в магазине Play Маркет по этой ссылке.