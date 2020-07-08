Компания Loon (принадлежащая Alphabet Inc., то есть Google) запустила при помощи стратосферных аэростатов систему беспроводной передачи данных в Кении.

С помощью этой системы пользователи в труднодоступных и горных районах страны теперь могут получать доступ к интернету, фактически используя новую доступную им сеть 4G (LTE), сообщает портал ZDNet.

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Возможности системы беспроводной связи Loon

Данный проект был реализован специалистами Loon совместно с местным оператором Telkom Kenya, это третий по величине сотовый оператор в Восточной Африке.

Параметры текущей системы передачи данных:

количество аэростатов: 35 шт. (Каждый аэростат – это автономная система с возможностью перемещения в место, где нужна большая пропускная способность, для этого используются алгоритмы машинного обучения, прочная оболочка позволяет аэростату курсировать в нижних слоях стратосферы около 100 дней);

высота полета аэростата: 19 – 20 км;

площадь покрытия одного аэростата: до 5000 кв. км (круг диаметром 80 км);

количество пользователей для одного аэростата: до 1000 абонентов одновременно;

протестированная скорость получения/передачи данных: 18,9 Мбит/с и 4,74 Мбит/с, задержка около 19 мс;

общее количество пользователей системы: около 35 тыс. человек;

площадь покрытия (охват западной и центральной части страны, 10 крупных регионов, включая окрестности столицы Найроби, варьируется от положения аэростатов): около 50 тыс. кв. км (площадь Кении 580 367 кв. км);

доступные сервисы: голосовые/видео звонки, передача данных без задержек позволяет абонентам полноценно использовать YouTube, WhatsApp, электронную почту, просматривать страницы в интернете.

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Что дальше

В дальнейших планах Loon – увеличить количество аэростатов, расширить площадь покрытия и улучшить, по возможности, параметры передачи данных для абонентов. К тому же аэростаты Loon требуют транзитного сообщения через специальные пункты доступа на земли, чтобы расширить и организовать связь с пользователями в местах, где их нет. Эту систему также планируется продолжать развивать и масштабировать.

Видеоролик о подготовке проекта специалистами Loon