Корпорация Google анонсировала специальный режим для детей Google Kids Space на планшетах под управлением Android. Он объединит учебные и развлекательные детские программы, книги и видео.

Сначала функция будет доступна на планшетах Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2. Но количество устройств, как сообщили в Google, будет расти.

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Что за сервис

Google Kids Space объединит некоторые существующие функции Google, включая родительский контроль Family Link и вкладку "дети" в Google Play. Отмечается, что опция Family Link уже встроена в ОС Android. Она позволяет родителям устанавливать ограничения по времени использования устройства, задействовать фильтры безопасности контента и многое другое. Вкладка "Дети" в Google Play используется для демонстрации отобранных мобильных приложений и игр.

Новый детский режим представляет собой упрощенный пользовательский интерфейс с быстрым доступом к материалам для детей. Отмечается, что материалы можно будет упорядочить по возрасту ребенка. Также весь контент будет разделен на четыре основные вкладки: "Играть", "Читать", "Смотреть", "Сделать".



Google Kids Space

По заявлению компании, при запуске режима во вкладке "Читать" для пользователей в США будет доступно более 400 бесплатных детских книг. В разделах "Смотреть" и "Сделать" будет загружен творческий контент с YouTube Kids.

Также родители смогут скачать для детей дополнительный контент из Google Play.