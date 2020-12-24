Google ввела обязательную проверку научных работ на предмет "деликатных тем" летом 2019 года. Журналисты пришли к выводу, что это мешает подразделению Google AI исследовать и предлагать способы решения проблем, связанных с использованием новых технологий.

Под предлогом неразглашения коммерческой тайны Google заботится скорее о своей репутации в глазах общества, чем о публикации важных и качественных исследований. Так, компания уволила главу команды по этическому использованию искусственного интеллекта Тимнит Гебру после ее заявления относительно проблем Google. Такое мнение высказывает издание NBC News.

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Что известно

Если мы проводим исследования на основе нашего опыта, но нам не разрешается их публиковать не из-за качественной экспертной оценки, а по каким-то другим причинам, тогда мы сталкиваемся с серьезной проблемой цензуры,

– заявила старший научный сотрудник Google Маргарет Митчелл.

Таким образом, Google заставляет ученых "проявлять больше осторожности, чтобы задавать позитивный тон". В частности, исследователям рекомендуют воздерживаться от упоминания продуктов компании, когда упоминаются "деликатные темы". Например, они должны стараться не задевать проблемы этичности распознавания лиц, беспилотных автомобилей и других "неоднозначных" технологий.

Это привело к тому, что в документе с рекомендациями по использованию искусственного интеллекта на сервисе YouTube сначала было написано, что технология может способствовать "дезинформации, дискриминационным или другим несправедливым результатам", но после проверки и вмешательства компании в окончательной версии речь уже шла о "точной информации, справедливости и разнообразии контента".