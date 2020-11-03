Сайт XDA Developers показал фото телефона из далекого прошлого, когда смартфоны только начинали появляться на рынке, а моду диктовали такие компании как Sony Ericsson и Nokia. Телефон мог похвастаться большим экраном и аппаратной клавиатурой.

Помните времена, когда каждый телефон был особенным, и мы могли выбирать среди многообразия форм? Слайдеры, "раскладушки", QWERTY-телефоны и, наконец, обычные. Сегодня, в эпоху смартфонов придумать что-то действительно новое крайне трудно, ведь главной особенностью любого смартфона является экран, который должен занимать большую площадь на передней стороне. А заднюю крышку, как правило, закрывает чехол. Здесь особо не разгуляешься. Ресурс XDA Developers решил напомнить о былом разнообразии, и опубликовал фото телефона от компании Sony Ericsson, который так никогда и не добрался до полок магазинов.

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Что показали

Прототип слайдера с аппаратной клавиатурой QWERTY показали на живых фото. Это Sony Ericsson VAIO. Модель так и не была запущена в массовое производство и ее нельзя было купить. Отмечается, что это лишь прототип. Он стал предшественником первого смартфона VAIO с операционной системой Android, который вышел на рынок после того, как подразделение VAIO отделилось от Sony.

Прототип Sony Ericsson VAIO

Телефон выполнен в редком форм-факторе бокового слайдера с возможностью установить экран под углом к клавиатуре. Он оснащався 5,5-дюймовым экраном с широкими, по современным меркам, рамками и аппаратными кнопками.

Работает он на Android 2.1 Eclair. Бренд VAIO написано на задней панели. Там же расположена одинарная камера со вспышкой.