В начале апреля было опубликовано масштабное исследование, посвященное использованию перовскитных материалов в роли источника альтернативной энергии. Главной проблемой, которая стояла перед инженерами, было увеличение ресурса солнечных панелей из перспективного минерала. Благодаря новой технологии ученым удалось значительно улучшить физические характеристики перовскита.

Исследователи из Университета штата Орегон добавили в структуру перовскита соль пиперидина, благодаря чему удалось получить солнечную панель со значительно более стабильными характеристиками, рассказывает The Atlas.

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Позже ученые Национального института науки и технологий Ульсан (Южная Корея) представили еще более продвинутое решение – они армировали кристаллическую рабочую поверхность с помощью графена, поместив покрытую им сетку между металлическим электродом и слоем перовскита.

Как это работает

Использование двумерной решетки атомов углерода позволяет усилить конструкцию солнечной панели, не препятствуя прохождению фотонов. В ходе испытаний образцы из перовскита не потеряли своей эффективности, сохранив уровень КПД в 16,4% против 17,5% у аналогов, лишенных подобной "брони". Еще одним преимуществом использования графенового каркаса стала защита от ультрафиолетового излучения, что продлевает срок службы элементов.

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Преимущества материала

Ключевое преимущество панелей из перовскита – сравнительная дешевизна изготовления при высокой эффективности преобразования солнечной энергии в электричество. Армирование с помощью графена способно избавить материал от его главного недостатка – нестабильности при постоянном воздействии солнечного света. В перспективе разработка южнокорейских исследователей открывает возможность серийного производства "долгоиграющих" панелей нового поколения.