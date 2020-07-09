Во время недавней презентации Apple объявила о переводе своих компьютеров на ARM-процессоры и показала их возможности. В частности, компания показала работу в различных графических редакторах и даже запуск игры Shadow of the Tomb Raider. Теперь стало больше известно об интегрированной графике в "яблочных" чипах.

Во время очередной онлайн-сессии для разработчиков сотрудники Apple рассказали, как адаптировать Metal-приложения под ARM-процессоры, сообщает 9to5mac.

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Какую технологию использует Apple

Особое внимание было уделено отложенному тайловому рендерингу Tile Based Deferred Rendering (TBDR). Технология позволяет захватывать всю сцену до начала ее визуализации и делить ее на несколько небольших фрагментов, каждый из которых обрабатывается отдельно. Как результат, рендеринг происходит быстро и не требует большой пропускной способности памяти.



ARM-процессоры Apple обещают хорошие графические возможности

С другой стороны, графические процессоры Intel, NVIDIA и AMD полагаются на кардинально другой метод визуализации – Immediate Mode Rendering (IMR). Его суть – в обработке всей сцены целиком. Данная технология куда менее эффективна по сравнению с TBDR и требует большой пропускной способности.

"Не думайте, что дискретный графический процессор означает лучшую производительность", – заявили в Apple.

Выбор Apple в пользу TBDR очевиден, поскольку этот метод выполняет обработку кадра заметно быстрее и при меньшем энергопотреблении. Однако делать какие-либо выводы можно будет только после появления "маков" на базе ARM-процессоров. Первый такой компьютер должен выйти уже в этом году.