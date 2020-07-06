Администрация Дональда Трампа заключила пятилетний контракт с Anduril Industries, новой компанией основателя Oculus VR Палмера Лаки, фактически уволенного из Facebok за симпатию к Трампу. Сотрудничество приведет к созданию "виртуальной стены" между Мексикой и США, которая будет пресекать незаконные попытки пересечения границы при помощи системы на базе искусственного интеллекта.

Anduril Industries к 2022 году установит 200 "умных" станций контроля пространства вдоль границы. На вершине 10-метровой башни будет установлен массив из датчиков, камер и антенн для отслеживания животных, транспортных средств и людей в момент пересечения границы, сообщает Engadget.

Интересно Нейросеть Disney Research реалистично заменяет лицо на видео

Мы будем точно знать, кто пытается пересечь границу: человек, животное, транспортное средство, самолет или корабль,

– рассказал директор по доходам Anduril Ричард Штекман в интервью The Washington Post.

Но главная особенность системы – это Latur AI. Искусственный интеллект будет объединять данные со всех камер и сенсоров, идентифицировать движущиеся объекты и передавать информацию пограничной службе и правоохранительным органам.

"Эти башни позволяют служащим эффективно действовать против преступных сетей, которые способствуют незаконным попыткам пересечь границу", – заявил начальник Службы пограничного контроля США Родни Скотт.

К теме Искусственный интеллект вместо судьи: программу научили делить имущество во время развода

Пожалуй, единственное слабое звено Anduril Industries – отсутствие поддержки технологии распознавания лица. Компания намеренно отказалась от сбора персональных данных. Это сейчас не модно.

Башни Палмера Лаки доказали свою эффективность еще два года назад. В течение 10-недельного периода тестирования программы Lattice сотрудники таможни смогли предотвратить 55 несанкционированных попыток пересечь границу с помощью ИИ-системы.