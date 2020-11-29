В целом в арсенале компании Xiaomi немало оригинальных девайсов. Но при этом производитель продолжает удивлять пользователей. Сейчас компания представила грелку для рук ZMI Hand Warming Power Bank может заряжать другие девайсы.

По традиции, изначально новинка появилась на фирменной платформе для коллективного финансирования, сообщает Gizmochina.

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Подробнее о девайсе

ZMI Hand Warming Power Bank оснащена запатентованной технологией нагрева, которая, уверяет производитель, абсолютно безопасна для человека. Девайс нагревается в безопасном диапазоне температур, максимальная температура поверхности может достигать примерно 52 градуса.



Грелка для рук от Xiaomi / Фото gizmochina.com

Также девайс содержит аккумулятор емкостью 5000 мАч, время работы в режиме грелки для рук составляет до 4 часов. Производитель утверждает, что зарядка, к примеру, iPhone 12 занимает на 54 минуты.

Грелка также может заряжать Bluetooth-гарнитуры и фитнес-браслеты. Кроме того, устройство оснащено светодиодной лампой, которую можно использовать как фонарик.

Цена

ZMI Hand Warming Power Bank на китайском рынке оценили в 13 долларов (360 гривен).