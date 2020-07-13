Известный производитель игр Ubisoft попал в громкий скандал из-за харассмента. В результате скандала компанию уже покинул главный творческий директор Ubisoft Серж Хаскоет. Он, кстати, курировал разработку всех игр компании.

Эту информацию представитель компании Ubisoft подтвердила изданию Bloomberg.

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Детали скандала

Сообщение о харассменте в Ubisoft появилось в июне. В сексуальных домогательствах обвиняли сразу несколько топ-менеджеров Ubisoft.

На прошлой неделе из-за скандала в отставку подал вице-президент Ubisoft Максим Белан. При этом вице-президента Томми Франсуа отстранили от работы на время проведения расследования.

Глава Ubisoft Ив Гийемо признал ошибки и пообещал исправить ситуацию.

"Согласно сообщениям, Серж Аскоет не совершал сексуальных домогательств. Но из-за него эта нездоровая культура стала возможной", – говорят в газете Liberation, которая проводила расследование по этому поводу.

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При этом в Ubisoft уже заверили, что планируют провести реструктуризацию и усовершенствовать свою кадровую политику. Для этого компания планирует нанять консалтинговую фирму.