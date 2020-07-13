Громкий скандал в Ubisoft из-за харассмента: компанию покинул творческий директор
Известный производитель игр Ubisoft попал в громкий скандал из-за харассмента. В результате скандала компанию уже покинул главный творческий директор Ubisoft Серж Хаскоет. Он, кстати, курировал разработку всех игр компании.
Эту информацию представитель компании Ubisoft подтвердила изданию Bloomberg.
Важно Viber, TikTok и другие приложения не работали из-за сбоев в Facebook: Цукерберг взломал интернет
Детали скандала
Сообщение о харассменте в Ubisoft появилось в июне. В сексуальных домогательствах обвиняли сразу несколько топ-менеджеров Ubisoft.
На прошлой неделе из-за скандала в отставку подал вице-президент Ubisoft Максим Белан. При этом вице-президента Томми Франсуа отстранили от работы на время проведения расследования.
Глава Ubisoft Ив Гийемо признал ошибки и пообещал исправить ситуацию.
"Согласно сообщениям, Серж Аскоет не совершал сексуальных домогательств. Но из-за него эта нездоровая культура стала возможной", – говорят в газете Liberation, которая проводила расследование по этому поводу.
Интересно Недостаточно втягивают: Apple отказалась от нескольких игр в Arcade
При этом в Ubisoft уже заверили, что планируют провести реструктуризацию и усовершенствовать свою кадровую политику. Для этого компания планирует нанять консалтинговую фирму.
Что известно о Ubisoft?
Это французская компания, которая занимается издательством и разработкой видеоигр. Компания имеет представительства по всему миру: 25 студий в 17 странах мира, включая Канаду, Испанию, Китай, США, Германию, Болгарию, Украину, Румынию, Италию и филиалы в 26 странах мира. Ubisoft является одним из крупнейших игровых издателей в Европе и США.