В версии приложения Telegram 7.3.0 для Android появилась функция групповых аудиозвонков. Она доступна в чатах, а запустить конференцию могут администраторы.

Как работает новая функция

Для старта аудиозвонка администратора чата нужно нажать соответствующую кнопку в верхнем меню на странице беседы, сообщает 24 канал. Для этого администратор должен обладать соответствующим разрешением, которое может выдать владелец группы.

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Во время совершения звонка Telegram спросит, кому следует разрешить использовать микрофоны: только администраторам или всем участникам. Во время разговора это можно изменить.

Интерфейс аудиозвонка предусматривает кнопки для включения микрофона (одно нажатие – включение/выключение, удержание) и для включения громкой связи, а также список всех присоединившихся к разговору. Участники чата увидят приглашение к разговору в верхней части беседы.

Как включить аудиозвонки

Для включения групповых аудиозвонков нужно скачать версию программы Telegram 7.3.0 Beta для Android в AppCenter. Как уже было отмечено, администратор беседы должен иметь права для создания разговора.

Когда групповые аудиозвонки станут доступными

Ожидается, что функция поступит в релизную версию приложения Telegram уже в ближайшие дни. Ранее представители мессенджера анонсировали, что в нем появятся и групповые видеозвонки.