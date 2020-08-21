Ютубер под названием KOMAZAWA ISOLATION точно имитирует видеоигры в реальной жизни. Блогер воспроизводит движения, манеру поведения и взаимодействие с окружением, получается очень похоже.

Все ролики можно посмотреть на официальном канале KOMAZAWA ISOLATION. 24 канал выбрал более удачные "адаптации".

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Ютубер рассказывает, что миксует стили из разных игр: Grand Theft Auto, Yakuza и Metal Gear Solid. Сюжет видео начинается с того, что главный герой, находясь на свидании, становится свидетелем преступления. После этого он начинается искать "мужчину в черном", чтобы разобраться, что происходит.

Параллельно он "изучает", как двигаться, взаимодействовать с окружающим миром – толкается людей, смотрит на сооружения и памятники, находит ключи и приценивается к напиткам и закускам из автомата.

Все происходит с фирменными игровыми прерванными анимациями и запоздалой реакцией персонажей. Все элементы геймплея ютубер воспроизводит очень точно.