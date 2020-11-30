Новый чемпион по прокрастинации нашелся в российском Хабаровске. Мужчина смог вручную заполнить все ячейки в Excel.

Количество таких ячеек составляет 17 179 869 184. Об этом автор рассказал на своей странице в твиттере. Чтобы это сделать, ему понадобилось два года.

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Что известно

По-настоящему вручную была заполнена только нумерация строк и столбцов, которых в актуальной версии Excel 1 048 576 и 16 384 соответственно. Затем эти значения были перемножены.

Из обсуждения в комментариях можно узнать, что файл занимает более 200 мегабайт и открывается около 10 минут.



Хабаровчанин почти вручную заполнил всю таблицу в Excel / Фото pink_golem

Автор сообщил, что как только заполнение файла было завершено, он удалил его с компьютера.

К слову, если бы хабаровчанин решил заполнить все 17 миллиардов ячеек вручную и тратил на каждую по 1 секунде (без перерыва), то закончил бы более чем через 540 лет.

"Заводы стоят", – прокомментировал один из читателей автора.