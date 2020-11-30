В России две беды: хабаровчанин вручную заполнил все ячейки в таблице Excel
Новый чемпион по прокрастинации нашелся в российском Хабаровске. Мужчина смог вручную заполнить все ячейки в Excel.
Количество таких ячеек составляет 17 179 869 184. Об этом автор рассказал на своей странице в твиттере. Чтобы это сделать, ему понадобилось два года.
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Что известно
По-настоящему вручную была заполнена только нумерация строк и столбцов, которых в актуальной версии Excel 1 048 576 и 16 384 соответственно. Затем эти значения были перемножены.
Из обсуждения в комментариях можно узнать, что файл занимает более 200 мегабайт и открывается около 10 минут.
Хабаровчанин почти вручную заполнил всю таблицу в Excel / Фото pink_golem
Автор сообщил, что как только заполнение файла было завершено, он удалил его с компьютера.
К слову, если бы хабаровчанин решил заполнить все 17 миллиардов ячеек вручную и тратил на каждую по 1 секунде (без перерыва), то закончил бы более чем через 540 лет.
"Заводы стоят", – прокомментировал один из читателей автора.
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